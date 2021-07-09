При любой власти Коломойскому вменяли влияние на нее и участие в многомиллиардных схемах по "выкачиванию" денег госбюджета. В дополнение к этому собственный телеканал и бизнес с признаками монополии – единственное в Украине предприятие по производству хлора для очистки питьевой воды.

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Как на это реагирует Коломойский

Очевидно, что этот незаурядный и очень скандальный бизнесмен является одним из первых кандидатов на место в реестре олигархов. Даже он сам это осознает и смеется над такой перспективой.

Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной и оказаться одному в этом реестре. Однако я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом, поэтому какая уж разница,

– заявил Коломойский.

Обратите внимание! Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении законопроект об олигархах, инициированный Владимиром Зеленским.

Повлияет ли это на бизнес олигарха

Внесение Коломойского в реестр действительно повлияет на его бизнес меньше всего из всех олигархов. Репутационно он несет потери. Однако украинский олигарх давно на крючке у правоохранителей США, поэтому сложности с банками и инвесторами у него существуют уже давно.



Внесение Коломойского в реестр олигархов повлияет на его бизнес / Фото "Цензор. НЕТ"

"Это усложняет жизнь Коломойского в вопросе проверки его добропорядочности в банках, средств, персоны. Когда он открывает счета, то это существенно усложняет его жизнь", – рассказал журналист Сергей Лещенко.

Принятие закона будут пытаться отсрочить

Коломойский публично не жалуется и излучает спокойствие. Его лоббисты в Верховной Раде всем на удивление поддержали законопроект об олигархах в первом чтении. По мнению экспертов, теперь документ начнут активно спамить законодательными правками, чтобы отсрочить принятие.

Однако есть один фактор, который может иметь фатальные последствия в случае включения Коломойского в реестр олигархов. Он касается возможного запроса Вашингтона о выдаче им олигарха из-за "отмывания" денег в США.

Ситуация с Коломойским интересна тем, что в Украине нет договоров об экстрадиции с теми странами, которые ведут против него следствия, в частности с США. Закон об олигархах в конечном варианте поможет решить проблему неприкосновенности,

– заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Что ждет Коломойского

Удастся ли экстрадировать олигарха в США – неизвестно. Впрочем, если Коломойский попадет в реестр олигархов, ему запретят финансировать политические партии и принимать участие в большой приватизации.

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Также каждый год он будет вынужден публиковать декларацию со всеми своими многочисленными активами. В то же время чиновникам, с которыми встречается олигарх, придется отчитываться об этом. Однако все эти нововведения вряд ли существенно ухудшат жизнь олигарху.

"Коломойскому все равно, будет ли он в том реестре, потому что на нем уже есть черная метка международных правоохранительных органов и Госдепа – в отношении него уже есть санкции. Ему и членам его семьи запрещен въезд в Америку", – заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Зеленский может войти в историю

Эксперты признают, что борьба с олигархами – дело сложное и нужное. Однако от Офиса президента ожидают не популистских законопроектов, а действенных ограничений для финансово-промышленных групп, которые за 30 лет монополизировали экономику и политику.



Зеленский может войти в историю / Фото Офиса президента

Если Банковой удастся уменьшить их влияние на процессы в стране и создать одинаковые правила игры для всех, то Зеленский может войти в историю.

Однако президент может также "попасть" в нее, если реестр олигархов окажется лишь инструментом манипуляций и давления на неудобных бизнесменов.