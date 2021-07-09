За будь-якої влади Коломойському закидали вплив на неї та участь в багатомільярдних схемах з "викачування" грошей держбюджету. На додаток до цього власний телеканал і бізнес з ознаками монополії – єдине в Україні підприємство з виробництва хлору для очищування питної води.
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Як на це реагує Коломойський
Очевидно, що цей непересічний і дуже скандальний бізнесмен є одним з перших кандидатів на місце в реєстрі олігархів. Навіть він сам це усвідомлює й сміється з такої перспективи.
Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути білою вороною й опинитись одному в цьому реєстрі. Однак я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом, тому яка вже різниця,
– заявив Коломойський.
Чи вплине це на бізнес олігарха
Внесення Коломойського в реєстр дійсно вплине на його бізнес найменше з усіх олігархів. Репутаційно він зазнає втрат. Однак український олігарх давно на гачку у правоохоронців США, тому складнощі з банками й інвесторами у нього існують вже давно.
Внесення Коломойського у реєстр олігархів вплине на його бізнес / Фото "Цензор. НЕТ"
"Це ускладнює життя Коломойського у питанні перевірки його доброчесності в банках, його коштів, персони. Коли він відкриває рахунки, то це суттєво ускладнює його життя", – розповів журналіст Сергій Лещенко.
Ухвалення закону намагатимуться відтермінувати
Коломойський публічно не бідкається та випромінює спокій. Його лобісти у Верховній Раді усім на подив підтримали законопроєкт про олігархів у першому читанні. На думку експертів, тепер документ почнуть активно спамити законодавчими правками, щоб відтермінувати ухвалення.
Однак є один фактор, який може мати фатальні наслідки у разі включення Коломойського в реєстр олігархів. Він стосується можливого запиту Вашингтону щодо видачі їм олігарха через "відмивання" грошей у США.
Ситуація з Коломойським цікава з тим, що в Україні немає договорів про екстрадицію з тими країнами, які ведуть проти нього слідства, зокрема із США. Закон про олігархів у кінцевому варіанті допоможе розв'язати проблему недоторканості,
– заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
Що чекатиме на Коломойського
Чи вдасться екстрадувати олігарха до США – невідомо. Втім, якщо Коломойський потрапить до реєстру олігархів, йому заборонять фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації.
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Також щороку він буде змушений публікувати декларацію з усіма своїми численними активами. Водночас чиновникам, з якими зустрічається олігарх, доведеться звітувати про це. Однак усі ці нововведення навряд чи суттєво погіршать життя олігарху.
"Коломойському все одно, чи буде він у тому реєстрі, тому що на ньому вже є чорна мітка міжнародних правоохоронних органів та Держдепу – щодо нього вже є санкції. Йому та членам його родини заборонено в'їзд в Америку", – заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
Зеленський може увійти в історію
Експерти визнають, що боротьба з олігархами – справа складна й потрібна. Однак від Офісу Президента очікують не популістичних законопроєктів, а дієвих обмежень для фінансово-промислових груп, які за 30 років монополізували економіку та політику.
Зеленський може увійти в історію / Фото Офісу Президента
Якщо Банковій вдасться зменшити їхній вплив на процеси в країні та створити однакові правила гри для всіх, то Зеленський може увійти в історію.
Однак президент може й "вляпатись" у неї, якщо реєстр олігархів виявиться лише інструментом маніпуляцій і тиску на незручних бізнесменів.