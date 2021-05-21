А сделал это Козак в самолете, которым пользуется олигарх из Беларуси Николай Воробей, приближенный к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Это показали журналисты программы "Схемы" в расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко".

Напомним, 20 мая СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака

Подсанкционному Козаку помог вылететь за границу белорусский олигарх Воробей

Почему важно знать подробности вылета Козака из Украины

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Тарас Козак попал под санкции СНБО вместе со своим соратником Виктором Медведчуком 2 февраля.

В мае украинцам сообщили, что правоохранители подозревают обоих политиков в государственной измене .

Сейчас Медведчук сидит дома под домашним арестом , а вот Козака в Украине нет. Якобы он уехал на лечение в Беларусь.

Тем временем суд 20 мая дал разрешение на задержание Тараса Козака.

Действительно ли Тарас Козак находится в Беларуси

Тарас Козак вылетел из Украины 24 февраля, через 3 недели после сообщения о санкциях. С тех пор он не возвращался.

На момент вылета ограничения действовали в отношении самого Козака, его телеканалов, а также и самолета , которым он пользовался.

Источники "Схем" из сфер авиаперевозок и силовых структур сообщили, что 24 февраля Козак находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Когда самолет уже готовился на взлет, его вдруг развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Вскоре же и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска. Оттуда самолет сразу полетел в Москву.



Тарас Козак вылетел из Украины в Минск, а потом, скорее всего, в Москву / Фото "Схем"

Кто помог Козаку вылететь из Украины

Самолет Embraer 650 с номером ОЕ-ITA базируется в Минске, и пользуются им не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей. Важно знать, что он:

Находится под санкциями в Европейском Союзе.

Близкий к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко .

К слову, часть продуктопровода "Самара – Западное направление", который украинское государство вернуло себе в собственность решением СНБО, принадлежала именно Николаю Воробью. А Тарас Козак два из трех своих каналов купил через банк Воробья.

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