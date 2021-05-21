А зробив це Козак у літаку, яким користується олігарх із Білорусі Микола Воробей, наближений до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це показали журналісти програми "Схеми" у розслідуванні "Кум Путіна, олігарх Лукашенка".

Нагадаємо, 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака

Підсанкційному Козаку допоміг вилетіти за кордон білоруський олігарх Воробей

Чому важливо знати подробиці вильоту Козака з України

Депутат Верховної Ради з ОПЗЖ Тарас Козак потрапив під санкції РНБО разом зі своїм соратником Віктором Медведчуком 2 лютого.

У травні українцям повідомили, що правоохоронці підозрюють обох політиків у державній зраді .

. Зараз Медведчук сидить вдома під домашнім арештом, а от Козака в Україні нема. Начебто він поїхав на лікування до Білорусі.

Тим часом суд 20 травня дав дозвіл на затримання Тараса Козака.

Чи дійсно Тарас Козак перебуває у Білорусі

Тарас Козак вилетів з України 24 лютого, через 3 тижні після повідомлення про санкції. Відтоді він не повертався.

На момент вильоту обмеження діяли щодо самого Козака, його телеканалів, а також і щодо літака , яким він користувався.

, яким він користувався. Джерела "Схем" зі сфери авіаперевезень та силових структур повідомили, що 24 лютого Козак перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Коли літак вже готувався на зліт, його раптом розвернули, а пасажирів повернули до термінала. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили у напрямку Мінська. Звідти літак одразу полетів до Москви.



Тарас Козак вилетів з України до Мінська, а потім, найімовірніше, до Москви / Фото "Схем"

Хто допоміг Козаку вилетіти з України

Літак Embraer 650 з номером ОЕ-ITA базується у Мінську, і користуються ним не тільки родини Козака та Медведчука, а й білоруський олігарх Микола Воробей. Важливо знати, що він:

Перебуває під санкціями в Європейському Союзі.

в Європейському Союзі. Близький до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

До слова, частина продуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який українська держава повернула собі у власність рішенням РНБО, належала саме Миколі Вороб’ю. А Тарас Козак два з трьох своїх каналів купив через банк Вороб'я.

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Ані Тарас Козак, ані Микола Воробей на запити журналістів з проханням прокоментувати інформацію – не відповіли.