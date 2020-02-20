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      Дипломат пытался провезти через границу 3 чемодана сигарет: фото, видео

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      Пограничники задержали дипломата с контрабандными сигаретами / фото ГПСУ

      Мужчину на автомобиле с дипломатическими номерами остановили на пункте пропуска "Тиса". Он пытался провезти через украинскую границу 3 чемодана, полностью набитые пачками с сигаретами. На всех были белорусские акцизные марки.

      Вместе с мужчиной в машине находились еще 2 человека. Они пытались выехать в Венгрию. Во время проверки мужчина предоставил удостоверение почетного консула Латвии неустановленного образца. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Прикрываясь иммунитетом, он отказывался предоставлять автомобиль для осмотра,
      – рассказали пограничники.

      Более того – представитель консульского учреждения на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска "Тиса".

      Чтобы все-таки осмотреть автомобиль пограничникам пришлось применить силу и спецсредства. В конечном итоге в чемоданах злоумышленника обнаружили 6550 пачек сигарет.


      Более 6000 пачек сигарет в трех чемоданах / фото Госпогранслужба


      Контрабанда белорусских сигарет / фото ГПСУ

      Сейчас устанавливается сумма оценки товара.

      По данным местных СМИ, пограничники задержали почетного консула Латвийской Республики в Ужгороде и Закарпатской области Юрия Игнатко. На эту должность он был назначен в июле 2019 года.


      Автомобиль с задержанным консулом / фото PMG.ua

      Задержание дипломата на границе с контрабандными сигаретами: видео

       

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Латвия Табак Контрабанда Госпогранслужба
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