Дипломат намагався провезти через кордон 3 валізи цигарок: фото, відео

Чоловіка на автівці з дипломатичними номерами зупинили на пункті пропуску "Тиса". Він намагався провезти через український кордон 3 валізи, повністю набиті пачками з сигаретами. На усіх були білоруські акцизні марки.

Разом із чоловіком в автівці перебували ще 2 людей. Вони намагалися виїхати в Угорщину. Під час перевірки чоловік надав посвідчення почесного консула Латвії невстановленого зразка. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

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Прикриваючись дипломатичним імунітетом, він відмовлявся надавати автомобіль для огляду,

– розповіли прикордонники.

Ба більше – представник консульської установи на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску "Тиса".

Щоб таки оглянути автомобіль прикордонникам довелося застосувати силу та спецзасоби. Врешті у валізах зловмисника виявили 6550 пачок сигарет.



Понад 6 тисяч пачок цигарок у трьох валізах/ фото Держприкордонслужба



Контрабанда білоруських сигарет/ фото ДПСУ

Наразі встановлюється сума оцінки товару.

За даними місцевих ЗМІ, прикордонники затримали почесного консула Латвійської Республіки в Ужгороді та Закарпатській області Юрія Ігнатка. На цю посаду він був призначений у липні 2019 року.



Автомобіль із затриманим консулом/ фото PMG.ua

Затримання дипломата на кордоні із контрабандними цигарками: відео