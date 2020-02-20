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      Дипломат намагався провезти через кордон 3 валізи цигарок: фото, відео

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      Прикордонники затримали дипломата із контрабандними цигарками / фото ДПСУ

      Чоловіка на автівці з дипломатичними номерами зупинили на пункті пропуску "Тиса". Він намагався провезти через український кордон 3 валізи, повністю набиті пачками з сигаретами. На усіх були білоруські акцизні марки.

      Разом із чоловіком в автівці перебували ще 2 людей. Вони намагалися виїхати в Угорщину. Під час перевірки чоловік надав посвідчення почесного консула Латвії невстановленого зразка. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

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      Прикриваючись дипломатичним імунітетом, він відмовлявся надавати автомобіль для огляду,
      – розповіли прикордонники.

      Ба більше – представник консульської установи на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску "Тиса".

      Щоб таки оглянути автомобіль прикордонникам довелося застосувати силу та спецзасоби. Врешті у валізах зловмисника виявили 6550 пачок сигарет.


      Понад 6 тисяч пачок цигарок у трьох валізах/ фото Держприкордонслужба


      Контрабанда білоруських сигарет/ фото ДПСУ

      Наразі встановлюється сума оцінки товару.

      За даними місцевих ЗМІ, прикордонники затримали почесного консула Латвійської Республіки в Ужгороді та Закарпатській області Юрія Ігнатка. На цю посаду він був призначений у липні 2019 року.


      Автомобіль із затриманим консулом/ фото PMG.ua

      Затримання дипломата на кордоні із контрабандними цигарками: відео

       

       

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Латвія Тютюн Контрабанда Держприкордонслужба Новини України
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