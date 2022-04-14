О ситуации на дипломатическом фронте рассказали в Министерстве иностранных дел Украины. В частности, в ведомстве отметили, что во время визита в Киев президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, лидеры стран собственными глазами увидели последствия военных преступлений России.

Подробно Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы уже прибыли в Киев

Финансовая помощь

США дополнительно выделили 800 миллионов долларов на повышение обороноспособности Украины.

Совет ЕС утвердил выделение третьего транша помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для поддержки обороноспособности Украины,

– говорится в сообщении.

Энергетическое эмбарго

Президент Джо Байден объявил, что США будут выделять из своего стратегического нефтяного резерва 1 миллион баррелей в день в течение следующих 6 месяцев, чтобы остановить повышение цен на энергоресурсы со стороны России. Кроме того, более 30 стран согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.

Греция продолжает разведку углеводородов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

Какие новые санкции ввели против России

Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России и Беларуси.

Выпущенные в России карты платежной системы UnionPay больше не принимают в зарубежных интернет-магазинах.

Рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг российской золотодобывающей компании Petropavlovsk до "выборочного дефолта" и отозвало его.

Аргентина и Чили не будут поставлять в Россию литиевую руду.

Европейское космическое агентство (ESA) выходит из участия в будущих российских лунных миссиях.

Гуманитарная помощь

В МИД сообщили, что Чехия передала на нужды Национальной полиции Украины защитные щиты, бронежилеты, устройства ночного видения, бинокли и другое оборудование.

Франция передала 95 тонн посевного материала для нужд малых фермерских хозяйств в Украине.

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