Про ситуацію на дипломатичному фронті розповіли у Міністерстві закордонних справ України. Зокрема, у відомстві зазначили, що під час візиту до Києва президентів Естонії, Латвії, Литви та Польщі, лідери країн на власні очі побачили наслідки воєнних злочинів Росії.

Детально Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви вже прибули в Київ

Фінансова допомога

США додатково виділили 800 мільйонів доларів на підвищення обороноздатності України.

Рада ЄС затвердила виділення третього траншу допомоги у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для підтримки обороноздатності України,

– йдеться у повідомленні.

Енергетичне ембарго

Президент Джо Байден оголосив, що США виділятимуть зі свого стратегічного нафтового резерву 1 мільйон барелів на день протягом наступних 6 місяців, аби зупинити підвищення цін на енергоресурси з боку Росії. Крім того, понад 30 країн погодилися виділити ще 60 мільйонів барелів.

Греція продовжує розвідку вуглеводнів, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії.

Які нові санкції ввели проти Росії

Швейцарія приєдналася до п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

Випущені у Росії карти платіжної системи UnionPay більше не приймають в іноземних інтернет-магазинах.

Рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг російської золотодобувної компанії Petropavlovsk до "вибіркового дефолту" та відкликало його.

Аргентина та Чилі не будуть постачати в Росію літієву руду.

Європейське космічне агентство (ESA) виходить з участі в майбутніх російських місячних місіях.

Гуманітарна допомога

У МЗС повідомили, що Чехія передала на потреби Національної поліції України захисні щити, бронежилети, пристрої нічного бачення, біноклі та інше обладнання.

Франція передала 95 тонн посівного матеріалу для потреб малих фермерських господарств в Україні.

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