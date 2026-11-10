Чтобы урегулировать дипломатический конфликт: Сибига встретится с главой МИД Южной Кореи

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дипломатический источник.

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Чего ожидать от встречи министров иностранных дел Украины и Южной Кореи?

Личная встреча Андрея Сибиги и Чо Хена состоится в рамках встречи глав МИД стран G7 в Париже.

Ее цель – нормализовать отношения между странами и наладить двусторонний диалог после конфликта, вспыхнувшего в сентябре из-за обнародования Украиной информации о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных.

Почему возник конфликт?

Отношения между Украиной и Южной Кореей ухудшились осенью 2026 года из-за разногласий вокруг двух военнопленных из КНДР. На фоне дипломатического спора Сеул отозвал из Киева уже 8 своих дипломатов.

Кроме того, южнокорейская сторона допускала пересмотр объемов помощи Украине и даже возможность разрыва дипломатических отношений. В то же время Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о прекращении официальных контактов между странами и заявило о готовности урегулировать ситуацию путем переговоров.

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Несмотря на отзыв части дипломатического персонала, посольство Южной Кореи в Киеве продолжает работать. Министр иностранных дел страны Чо Хен подтвердил, что ключевые сотрудники дипломатического учреждения остаются в Украине.

Причиной обострения отношений стало заявление Владимира Зеленского во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Тогда украинский президент рассказал, что Киев передал Сеулу двух военнопленных из КНДР, которых украинские Силы обороны захватили во время боевых действий в Курской области.

Обнародование этой информации вызвало недовольство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мьона. Он заявил, что Украина нарушила предварительную договоренность о неразглашении деталей дела. Однако в Офисе президента не согласились с такими обвинениями и подчеркнули, что Киев не брал на себя обязательств сохранять эту информацию в тайне.