Не соответствует действительности: в МИД опровергли разрыв дипломатических отношений с Южной Кореей

Пресс-секретарь ведомства призвал опираться на реальные цитаты корейского министра. Об этом Георгий Тихий заявил во время брифинга.

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Что сказали в МИД?

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, распространенная в украинских и зарубежных СМИ информация о якобы подготовке к ухудшению межгосударственных отношений является искаженной интерпретацией слов иностранного чиновника.

Дипломат заявил, что журналисты некорректно истолковали контекст ответа южнокорейского чиновника на вопрос о возможной эскалации ситуации.

Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую произнес корейский министр, когда его спрашивали – может ли ситуация эскалировать до уровня, который угрожал бы дипломатическим отношениям– подчеркнул Тихий.

По словам пресс-секретаря, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен озвучил чисто гипотетическое предположение о теоретическом развитии событий при условии дальнейшей эскалации. В то же время Киев и Сеул активно работают над тем, чтобы не допустить обострения отношений.

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Представитель министерства подчеркнул, что реальный смысл комментария южнокорейского коллеги был кардинально иным и не содержал угроз двустороннему сотрудничеству.

Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов у людей уже появляется желание подкинуть туда еще что-нибудь, чтобы пожар горел ярче. Не нужно этого делать. Я призываю вас сдержанно относиться к ситуации и анализировать реальные цитаты, которые произносит человек– добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что Чо Хен отдельно отметил неизменность широкой поддержки Украины со стороны Южной Кореи. Также корейская сторона подтвердила дальнейшее участие в международных мероприятиях, направленных на прекращение российской агрессии. Тихий сказал, что высказывания корейского дипломата были гораздо более нейтральными.

Что известно о конфликте между Сеулом и Киевом?

Напомним, что Южная Корея отозвала из Украины уже 8 дипломатов на фоне спора о пленных военных КНДР. В то же время глава МИД Чо Хен сообщил, что ключевой персонал посольства продолжает работу в Киеве.

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Отметим, что разногласия между странами вспыхнули после того, как 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский рассказал о передаче Южной Корее двух военнопленных бойцов КНДР, которых Силы обороны захватили в Курской области.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен выразил возмущение публичным обнародованием этих данных, подчеркнув нарушение соглашения о конфиденциальности. В то же время в Офисе Президента Украины опровергли какие-либо обязательства по неразглашению.