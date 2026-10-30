Не відповідає дійсності: у МЗС спростували розрив дипвідносин із Південною Кореєю

Речник відомства закликав спиратися на реальні цитати корейського міністра. Про це Георгій Тихий сказав під час брифінгу.

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Що сказали у МЗС?

За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, поширена в українських та іноземних медіа інформація про нібито підготовку до погіршення міждержавних зв'язків є викривленою інтерпретацією слів іноземного урядовця.

Дипломат сказав, що журналісти некоректно витлумачили контекст відповіді південнокорейського посадовця на запитання щодо можливої ескалації ситуації.

Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр, коли його питали – чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам– підкреслив Тихий.

За словами речника, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон озвучив суто гіпотетичне припущення про теоретичний розвиток подій за умови подальшої ескалації. Водночас Київ і Сеул активно працюють над тим, щоб не допустити загострення у взаєминах.

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Представник міністерства наголосив, що реальний зміст коментаря південнокорейського колеги був кардинально іншим і не містив загроз двосторонній співпраці.

Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів вже з'являється бажання у людей ще щось підкинути туди, щоб горіло яскравіше. Не треба цього робити. Я вас закликаю стримано ставитись і аналізувати реальні цитати, які людина говорить– додав речник зовнішньополітичного відомства.

У МЗС нагадали, що Чо Хьон окремо відзначив незмінність широкої підтримки України з боку Південної Кореї. Також корейська сторона підтвердила подальшу участь у міжнародних заходах, спрямованих на припинення російської агресії. Тихий сказав, що сигнали корейського дипломата були набагато більш нейтральними.

Що відомо про конфлікт Сеула та Києва?

Нагадаємо, що Південна Корея відкликала з України вже 8 дипломатів на тлі суперечки щодо полонених військових КНДР. Водночас глава МЗС Чо Хьон повідомив, що ключовий персонал посольства продовжує роботу в Києві.

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Зазначимо, що розбіжності між державами спалахнули після того, як 23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Володимир Зеленський розповів про передачу Південній Кореї двох військовополонених бійців КНДР, яких Сили оборони захопили у Курській області.

Президент Республіки Кореї Лі Чже Мьон висловив обурення публічним оголошенням цих даних, наголосивши на порушенні домовленості про конфіденційність. Водночас в Офісі Президента України заперечили будь-які зобов'язання щодо нерозголошення.