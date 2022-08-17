Президент рассказал, что на днях идет активная дипломатия в интересах нашего государства. Например, сегодня в Софии Киевской состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами Бельгии, Испании, Кыргызстана и Румынии, которые прибыли в Киев.

Важно Украина и МАГАТЭ работают над направлением миссии на Запорожскую АЭС, – Зеленский

Зеленский подсчитал, что уже 55 дипломатических представительств возобновили свою работу. Кроме того, в Украину сегодня прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Готовят миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент отметил, что украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ находятся в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС могут гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее,

– подчеркнул президент.

Он заверил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ. Миссию могут направить на ЗАЭС легально, очень быстро и максимально эффективно.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 17 августа: видео