Президент розповів, що цими днями йде активна дипломатія в інтересах нашої держави. Наприклад, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії, які прибули до Києва.

Важливо Україна та МАГАТЕ працюють над направленням місії на Запорізьку АЕС, – Зеленський

Зеленський підрахував, що вже 55 дипломатичних представництв відновили свою роботу. Крім того, в Україну сьогодні прибув Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Готують місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент відзначив, що українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ перебувають у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС можуть гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше,

– наголосив президент.

Він запевнив, що Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Місію можуть направити на ЗАЕС в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно.

Звернення до Чилі

Зеленський сьогодні звернувся до університетських спільнот, журналістів та політиків Чилі. Президент зізнався, що напрямок Латинської Америки – непростий у зовнішній політиці. Багато речей там треба робити фактично з нуля. За словами глави держави, працюють не лише на політичному рівні, а й налагоджуєть зв’язки безпосередньо із суспільствами країн цього регіону.

Зеленський закликав чилійців та всіх людей у Латинській Америці, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави й підтримувати санкційну політику, спрямовану на те, щоб держава-терорист платила якнайвищу ціну за терор.

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