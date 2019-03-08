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      Дипломаты 13 стран записали трогательные видео к годовщине со дня рождения Шевченко

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      Тарасу Шевченко – 205 лет
      Тарасу Шевченко – 205 лет / lviv1256.com

      Тараса Шевченко считают гением не только в украинском социо-культурном пространстве. Он известный поэт в мире. И о нем помнят. Ко дню рождения художника чрезвычайные и полномочные послы 13 стран записали видео, где декламируют отрывки из его поэзии.

      К акции памяти Кобзаря присоединились дипломаты Канады, Эстонии, Испании, Бельгии, Великобритании, Румынии, Дании, Швеции, Молдовы, Ирана, Литвы, Франции и Словакии, пишет UA.TV.

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      Читали стихи на своих родных языках. Вспомнили "Заповіт", "Минають дні, минають ночі…", "Думка" ,"Садок вишневий", "Човен", "Ой діброво, гай зелений".

      Напомним, 9 марта Украина празднует 205 годовщину со дня рождения Шевченко.

      Послы Испании, Бельгии и Великобритании читают отрывки из поэзии Тараса Шевченко: видео

      Посол Канады читает отрывок из поэзии Тараса Шевченко: видео

      Посол Ирану читает отрывок из поэзии Тараса Шевченко: видео

      Посол Бельгии читает отрывок из поэзии Тараса Шевченко: видео

       

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      Теги: Новости культуры Новости Украины Литература Тарас Шевченко
      Источник: 24 Канал
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