Дипломати 13 країн записали зворушливі відео до річниці з дня народження Шевченка

Тараса Шевченка вважають генієм не тільки в українському соціо-культурному просторі. Він відомий поет у світі. І про нього пам'ятають. До дня народження митця надзвичайні та повноважні посли 13 країн записали відео, де декламують уривки з його поезії.

До акції із вшанування пам'яті Кобзаря долучились дипломати Канади, Естонії, Іспанії, Бельгії, Великої Британії, Румунії, Данії, Швеції, Молдови, Ірану, Литви, Франції та Словаччини, пише UA.TV. Читайте також: "Квантовий стрибок Шевченка" покажуть на виставці в Еміратах Читали вірші своїми рідними мовами. Згадали "Заповіт", "Минають дні, минають ночі…", "Думка", "Садок вишневий", "Човен", "Ой діброво, гай зелений". Нагадаємо, 9 березня Україна святкує 205 річницю з дня народження Шевченка. Посли Іспанії, Бельгії та Великої Британії читають уривки з поезії Тараса Шевченка: відео Посол Канади читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео Посол Ірану читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео Посол Бельгії читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео