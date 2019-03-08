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      Дипломати 13 країн записали зворушливі відео до річниці з дня народження Шевченка

      73 Читать новость на русском
      Корнило Устиянович "Шевченко на засланні"
      Корнило Устиянович "Шевченко на засланні" / krytyka.com

      Тараса Шевченка вважають генієм не тільки в українському соціо-культурному просторі. Він відомий поет у світі. І про нього пам'ятають. До дня народження митця надзвичайні та повноважні посли 13 країн записали відео, де декламують уривки з його поезії.

      До акції із вшанування пам'яті Кобзаря долучились дипломати Канади, Естонії, Іспанії, Бельгії, Великої Британії, Румунії, Данії, Швеції, Молдови, Ірану, Литви, Франції та Словаччини, пише UA.TV.

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      Читали вірші своїми рідними мовами. Згадали "Заповіт", "Минають дні, минають ночі…", "Думка", "Садок вишневий", "Човен", "Ой діброво, гай зелений".

      Нагадаємо, 9 березня Україна святкує 205 річницю з дня народження Шевченка. 

      Посли Іспанії, Бельгії та Великої Британії читають уривки з поезії Тараса Шевченка: відео

      Посол Канади читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео

      Посол Ірану читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео

      Посол Бельгії читає уривок з поезії Тараса Шевченка: відео

       

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      Теги: Новини України Тарас Шевченко Новини культури Література
      Джерело: 24 Канал
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