Дипломаты возмущены антиукраинскими высказываниями патриарха РФ Кирилла в Болгарии

Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" болгарского национального телевидения.

Об этом говорится в комментарии Посольства.

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Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию,

– заявили дипломаты.

Также, в Посольстве Украины заявили, что сожалеют в связи с тем, что "Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

"Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупацию части Донбасса была инициирована и осуществлена исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков – оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины возможно остановить только одним путем – прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций", – говорится в заявлении.