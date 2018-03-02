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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дипломаты возмущены антиукраинскими высказываниями патриарха РФ Кирилла в Болгарии

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Дипломаты возмущены антиукраинскими высказываниями патриарха РФ Кирилла в Болгарии
/ Фото из открытых источников

Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" болгарского национального телевидения.

Об этом говорится в комментарии Посольства.

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Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию,
– заявили дипломаты.

Также, в Посольстве Украины заявили, что сожалеют в связи с тем, что "Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

"Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупацию части Донбасса была инициирована и осуществлена исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков – оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины возможно остановить только одним путем – прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций", – говорится в заявлении.

Теги: Новости политики Российская пропаганда Украина – Россия религия УПЦ МП Болгария
Источник: 24 Канал
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