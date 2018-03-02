Дипломати обурені антиукраїнськими висловлюваннями патріарха РФ Кирила в Болгарії

Посольство України в Республіці Болгарія обурене антиукраїнськими висловлюванням Патріарха РПЦ Кирила в ефірі програми "Още от деня" болгарського національного телебачення.

Про це йдеться у коментарі Посольства.

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Твердження патріарха про "громадянську війну" на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію,

– заявили дипломати.

Також, у Посольстві України заявили, що висловлюють жаль у зв'язку з тим, що "Болгарське національне телебачення було використано керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля".

"Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно РФ, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків – зброєю, кадровими військовими без розпізнавальних знаків, воєнною технікою, „гуманітарними конвоями", які мають негуманітарне призначення і наповнення. Відтак, триваюче кровопролиття на Сході України можливо зупинити лише одним шляхом – припиненням агресії РФ та збройної підтримки з боку Кремля терористичних угруповань та окупаційних адміністрацій", – йдеться у заяві.