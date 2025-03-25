Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Джона Рэтклиффа во время слушаний в Сенате США относительно глобальных угроз национальным интересам Америки.

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Как директор ЦРУ прокомментировал способность ВСУ держать удар россиян

Сенатор-республиканец Джерри Моран спросил у Рэтклиффа о способности ВСУ держать удар российских агрессоров. На что директор ЦРУ заявил, уверен в несокрушимости украинцев.

Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут драться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирового соглашения,

– отметил Рэтклифф.

Кроме того, он отметил, что мирные переговоры, которые продолжаются, отражают, что президент США Дональд Трамп стремится прекратить войну в Украине навсегда. По словам Рэтклифф, ЦРУ уже приняли меры, "чтобы поддержать эту цель президента по прочному миру".