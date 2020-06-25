22 июня врио директора “Электротяжмаша” Виктор Бусько обратился к Фонду госимущества, управляющего данным предприятием, с просьбой отстранить его с занимаемой должности для проведения органами прокуратуры объективного расследования..

"Прошу Вас временно отстранить меня от занимаемой должности – на период расследования, для объективности его проведения. И временно возложить обязанности в. о. генерального директора на Бунеску Алексея Викторовича - директора по стратегии и маркетингу", – говорится в заявлении Бусько на имя Фонда госимущества Украины.



По словам Виктора Бусько, отстранение руководителя на время расследований правоохранительных органов является общемировой практикой. Бусько уверен, что вернется к выполнению обязанностей после того, как в судебных инстанциях будет доказана необоснованность обвинений.



16 июня на "Электротяжмаше" состоялись обыски с изъятием документов, связанные с проведением расследования прокуратуры. Дело посвящено контракту "Электротяжмаш", заключенному в 2016 году бывшим руководством компании. Данный договор уже дважды становился предметом расследований, однако дело не доходило до суда.



"Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию "Электротяжмаша», что позволит предприятию получить дополнительную прибыль. Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, что исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп", – считают в ГП "Электротяжмаш".



Отмечается, что "Электротяжмаш" намерен сотрудничать с правоохранителями, чтобы в кратчайшие сроки доказать необоснованность предъявленных обвинений и продолжить производственный процесс в штатном режиме.



Напомним, харьковский "Электротяжмаш" входит в перечень объектов большой приватизации. Ожидается, что большая приватизация в Украине возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.