22 червня т.в.о. директора "Електроважмашу" Віктор Бусько звернувся до Фонду держмайна, який керує цим підприємством, з проханням відсторонити його із займаної посади для проведення органами прокуратури об'єктивного розслідування.

"Прошу Вас тимчасово відсторонити мене від займаної посади – на період розслідування, для об'єктивності його проведення. І тимчасово покласти обов'язки в. о. генерального директора на Бунеска Олексія Вікторовича – директора зі стратегії та маркетингу", – йдеться в заяві Буська на ім'я Фонду держмайна України.

За словами Віктора Буська, відсторонення керівника на час розслідувань правоохоронних органів є загальносвітовою практикою. Бусько впевнений, що повернеться до виконання обов'язків після того, як в судових інстанціях буде доведена необґрунтованість звинувачень.

16 червня на "Електроважмаші" відбулися обшуки з вилученням документів, пов'язані з проведенням розслідування прокуратури. Справа присвячена контракту "Електроважмаш", укладеним в 2016 році колишнім керівництвом компанії. Даний договір вже двічі ставав предметом розслідувань, однак справа не доходила до суду.

"Новому керівництву компанії вдалося домогтися підвищення законтрактованих цін на продукцію "Електроважмашу", що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток. Однак цей факт, як і те, що розслідування стосується ще не закритого бухгалтерського періоду, що виключає можливість використання об'єктивних даних про фактичну вартість продукції, свідчить про спробу блокувати роботу підприємства з боку певних фінансово-політичних груп", – вважають в ДП "Електроважмаш" .

Відзначається, що "Електроважмаш" має намір співпрацювати з правоохоронцями, щоб в найкоротші терміни довести необґрунтованість пред'явлених звинувачень і продовжити виробничий процес в штатному режимі.

Нагадаємо, харківський "Електровамаш" входить до переліку об'єктів великої приватизації. Очікується, що велика приватизація в Україні відновиться після стабілізації ситуації на фінансових ринках.