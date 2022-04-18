Соответствующую информацию она написала в Twitter 17 апреля. Перед этим Владимир Зеленский заявил, что уже есть четкие планы по финансовой устойчивости Украины и подготовке к послевоенному восстановлению.

Заметьте Есть четкие планы, – Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую устойчивость Украины

Георгиева назвала разговор с Зеленским "очень хорошим"

Спасибо Владимиру Зеленскому за очень хороший разговор сегодня (речь идет о 17 апреля – 24 канале). Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособной Украины,

– написала директор МВФ.

Кстати, сам Владимир Зеленский заявил, что они обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

Президент отметил, что у государства есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив.

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