Відповідну інформацію вона написала у твітер 17 квітня. Перед цим Володимир Зеленський заявив, що вже є чіткі плани щодо фінансової стійкості України та підготовки до повоєнної відбудови.

Зауважте Маємо чіткі плани, – Зеленський обговорив із директоркою МВФ фінансову стійкість України

Георгієва назвала розмову з Зеленським "дуже хорошою"

Дякую Володимиру Зеленському за дуже хорошу розмову сьогодні (мовиться про 17 квітня – 24 канал). Постійна економічна підтримка з боку партнерів України є важливою для закладення основ для відновлення сучасної конкурентоспроможної України,

– написала директорка МВФ.

До речі, сам Володимир Зеленський заявив, що вони обговорили забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови.

Президент зауважив, що держава має чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив.

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