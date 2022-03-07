Служба безопасности Украины продолжает разоблачать российских военных преступников, предателей и коллаборантов, которые помогают врагу.

Внимание Друзьям приятно сидеть в кафе Парижа, Берлина и смотреть, как сносят наши города, – Подоляк

Задержали агента российской разведки – директора одного из предприятий "оборонки" в Днепре, которое специализируется на поставке и программном обеспечении беспилотников,

– говорится в сообщении СБУ.

Последняя задача задержанного от управления разведчиков РФ – получить данные об украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

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