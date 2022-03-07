Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу.

Увага Друзям приємно сидіти в кафе Парижа, Берліна і дивитись, як зносять наші міста, – Подоляк

Затримали агента російської розвідки – директора одного з підприємств "оборонки" у Дніпрі, яке спеціалізується на постачанні та програмному забезпеченні безпілотників,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Останнє завдання затриманого від управління розвідувальників РФ – отримати дані про українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил.

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