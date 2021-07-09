Ватерландер в своем посте в фейсбук объясняет это решение так: "Нафтогаз" совершенствует закупки для того, чтобы как можно быстрее реализовывать стратегические проекты, нацеленные на стабилизацию и наращивание добычи украинского газа. А также необходимостью консолидации всей закупочной функции в одном месте".

Зато депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан считает по-другому.

Если "Нафтогаз" не хочет использовать Prozorro для закупок, то может ему и Наблюдательный совет такой дорогостоящий не нужен? Если вы декларируете прозрачность и применение лучших практик управления, то путь в обход системы Prozorro – ложная дорога!,

– подтвердил нардеп.

Обозреватель рынка добычи нефти и газа Владимир Дольник тоже откликнулся в своем ФБ на инициативу Ватерландера.

"...это просто очень весело… Вот пример – формулировка задачи, которая отнесена к элементам ЦКР Отто Ватерландера – 1. "Обеспечение добычи в 2020 г. согласно Плану добычи на 2020г.: 13,2 млрд куб. м товарного газа". Компания по результатам года падает на 150 млн куб м р/с – но по "плану добычи" получается, что перевыполняет план на 225 млн куб м. Оценка председателя правления – 10 из 10)", – написал он.

Эксперты отмечают, что инициатива Отто Ватерландера – одного из премированных членов правления "Нафтогаза" относительно отказа от публичных закупок, напрямую противоречит рекомендациям OECD.