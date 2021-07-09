Ватерландер у своєму пості у Фейсбук пояснює це рішення так: "Нафтогаз" удосконалює закупівлі для того, щоб якомога швидше реалізовувати стратегічні проєкти, націлені на стабілізацію і нарощування видобутку українського газу. А також необхідністю "консолідації всієї закупівельної функції в одному місці".

Натомість депутат фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан вважає по-іншому.

Якщо "Нафтогаз" не хоче використовувати Prozorro для закупівель, то може йому і Наглядова рада така дороговартісна не потрібна? Якщо ви декларуєте прозорість і застосування кращих практик управління, то шлях в обхід системи Prozorro – хибна дорога!,

– ствердив нардеп.

Оглядач ринку видобутку нафти та газу Володимир Дольник теж відгукнувся у своєму ФБ на ініціативу Ватерландера.

"…це просто дуже весело…От приклад – формулювання задачі, що віднесена до елементів ЦКР Отто Ватерландера – 1. "Забезпечення видобутку у 2020 р. згідно з Планом видобутку на 2020 р.: 13,2 млрд куб. м товарного газу". Компанія за результатом року падає на 150 млн куб м р/р – але за "планом видобутку" виходить, що перевиконує план на 225 млн куб м. Оцінка голови правління – 10 із 10)", – написав він.

Експерти зазначають, що ініціатива Отто Ватерландера – одного з премійованих членів правління "Нафтогазу" щодо відмови від публічних закупівель, напряму суперечить рекомендаціям OECD.