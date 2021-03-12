Приобретение группой "Метинвест" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" – крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, с дефицитом которого страна столкнулась после начала военных действий на Донбассе, является позитивным шагом для Украины.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, это должно оказать положительное влияние на развитие прифронтовых территорий и региона в целом, в частности, появление новых рабочих мест.

"Метинвест" – компания большая, она имеет хорошие показатели экспорта продукции и обладает серьезными финансовыми ресурсами, поэтому у нее есть желание и возможность инвестировать в инфраструктуру и производство данного региона. Это должно дать свое положительное влияние,

– отметил эксперт.

В частности, Омельченко подчеркнул, что появление инвестора для региона безусловно положительно откликнется в будущем, поскольку появятся лишние рабочие места.

Также он добавил, что с приобретением "Метинвестом" "Покровской угольной группы", в Украине может снизится зависимость от импорта коксующегося угля. Это будет зависеть от планов и программы развития компании.

Напомним, ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что приобретение "Покровской угольной группы" стало положительным шагом не только для региона, но и для самого "Метинвеста". Также положительно оценило решение "Метинвеста" и Международное рейтинговое агентство Moody's.

Как ранее сообщалось, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и дальнейшую реализацию в виде угольного концентрата.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используется для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

Известно также, что Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектно мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.