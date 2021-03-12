Директор программ центра Разумкова о влиянии покупки "Метинвестом" ШУ "Покровское" на Донбасс
Приобретение группой "Метинвест" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" – крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, с дефицитом которого страна столкнулась после начала военных действий на Донбассе, является позитивным шагом для Украины.
Источник:OBOZREVATEL
Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, это должно оказать положительное влияние на развитие прифронтовых территорий и региона в целом, в частности, появление новых рабочих мест.
"Метинвест" – компания большая, она имеет хорошие показатели экспорта продукции и обладает серьезными финансовыми ресурсами, поэтому у нее есть желание и возможность инвестировать в инфраструктуру и производство данного региона. Это должно дать свое положительное влияние,
– отметил эксперт.
В частности, Омельченко подчеркнул, что появление инвестора для региона безусловно положительно откликнется в будущем, поскольку появятся лишние рабочие места.
Также он добавил, что с приобретением "Метинвестом" "Покровской угольной группы", в Украине может снизится зависимость от импорта коксующегося угля. Это будет зависеть от планов и программы развития компании.
Напомним, ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что приобретение "Покровской угольной группы" стало положительным шагом не только для региона, но и для самого "Метинвеста". Также положительно оценило решение "Метинвеста" и Международное рейтинговое агентство Moody's.
Как ранее сообщалось, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и дальнейшую реализацию в виде угольного концентрата.
Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используется для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.
Известно также, что Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектно мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.
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