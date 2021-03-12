Придбання групою "Метінвест" контрольного пакету акцій "Покровської вугільної групи" – найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля, з дефіцитом якого країна зіткнулася після початку військових дій на Донбасі, є позитивним кроком для України.

Таку думку висловив Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, це має зробити позитивний вплив на розвиток прифронтових територій і регіону в цілому, зокрема, появи нових робочих місць.

"Метінвест" – компанія велика, вона має хороші показники експорту своєї продукції та володіє серйозними фінансовими ресурсами, тому в неї є бажання і можливість інвестувати в інфраструктуру та виробництво даного регіону. Це повинно дати свій позитивний вплив,

– зазначив експерт.

Зокрема, Омельченко підкреслив те, що поява інвестора для регіону безумовно позитивно відгукнеться у майбутньому, оскільки появляться зайві робочі місця.

Також він додав, що з придбанням "Метінвестом" "Покровської вугільної групи", в України може знизиться залежність від імпорту коксівного вугілля. Це буде залежати від планів і програми розвитку компанії.

Нагадаємо, раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що придбання "Покровської вугільної групи" стало позитивним кроком не тільки для регіону, а й для самого "Метінвесту". Також позитивно оцінило рішення "Метінвесту" і Міжнародне рейтингове агентство Moody's.

Як раніше повідомлялось, на початку березня 2020 року "Метінвест" заявив про те, що придбав контрольний пакет акцій "Покровської вугільної групи", куди входять шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, який використовується для виробництва металургійного коксу. У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля склали 6,2 млн т. Це на 55% більше, ніж у 2018 році. Виробництво вугільного концентрату досягло 3,2 млн т. Це на 39% більше в порівнянні з 2018 роком.

Відомо також, що Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення становить близько 8 млн т рядового коксівного вугілля на рік.