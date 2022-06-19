Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она присутствовала на одном из них.
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"Это было онлай-включение с детьми. Все очень настолько щемящее. Ни одного выпускника сейчас нет в Харькове, они разъехались по разным митсам, но почти все дети смогли включиться и получить свои свидетельства онлайн", - рассказала журналистка.
От самой школы этих выпускников на Пятихатках мало что осталось – в апреле она попала под артеллерийский обстрел россиян.
Щемящее видео от учителей и директора
Однако учителя провели небольшую акцию и сняли щемящее видео, чтобы поздравить учеников на расстоянии. На кадры попали и наголову разбитый класс старшеклассников – прилетело прямо в крышу. Однако горница со старинной украинской вышивкой – уцелела. Она многое значит для школы.
Директор тоже не оставил слишком быстро повзрослевших детей, без поздравлений.
Это только старт. И каждый из вас может еще очень многое добиться в своей жизни. Я желаю вам своевременно это почувствовать и сделать все для того, чтобы вы были счастливы,
– сказал директор Александр.
В конце видео он показал школьный скелет, а на нем была футболка с Путиным и пистолетом.
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Как прошли сутки на 19 июня в Харькове
Она была достаточно сложной. Город обтрилировали и днем, и ночью – как по расписанию. Также утром 19 июня местные жители слышали очень громкие взрывы. Страдают индустриальные районы.
В Харьковской области ситуация еще хуже. Обстреляли многие деревни. Есть 1 погибший и 4 раненых в поселках Донец и Андреевка. Еще один раненый – в Чугуеве.
Оккупанты снова бьют по Харькову
- Российские кафиры снова начали беспощадно бить по Харькову. Захватчикам не удастся захватить город , однако мирным жителям следует быть очень осторожными.
- ночью 18 июня, по некоторым данным, по Харькову избивали "Искандерами" из Белгородской области. Примечательно, что тогда же россияне слышали в своем городе "хлопки" . Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что массированные обстрелы Харькова – это очень логичная в своей жестокости военная история.