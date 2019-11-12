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      Директор "Укрспирта" Блескун обратился к правоохранителям

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      Блескун настаивает на демонополизации рынка спирта
      Блескун настаивает на демонополизации рынка спирта

      Предприятия Концерна и ГП "Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства.

      Предприятия Концерна и ГП "Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства.

      Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета.

      Государственное предприятие "Укрспирт" призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП "Укрспирт" готово активно содействовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив.

      "Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная министром экономического развития Тимофеем Миловановым, – это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли. "Укрспирту" необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным только в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы не запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций.

      Сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что "всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выбросят на улицу", и является тем коррупционером, который боится потерять свой криминальный доход. В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства.

      Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов, – заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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