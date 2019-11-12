Директор Укрспирту Блескун звернувся до правоохоронців

Підприємства Концерну і ДП "Укрспирт" вимагають інвестицій для забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, декриміналізації та збільшення обсягів виробництва.

Підприємства Концерну і ДП "Укрспирт" вимагають інвестицій для забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, декриміналізації та збільшення обсягів виробництва.

Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь, гальмує розвиток, перешкоджає залученню нових технологій, а також сприяє масштабній корупції та активній діяльності криміналітету.

Державне підприємство "Укрспирт" закликає правоохоронні органи консолідувати зусилля у боротьбі з контрафактною спиртової продукцією та корупцією у галузі загалом. Нове керівництво ДП "Укрспирт" готове активно сприяти в оперативних заходах та розробці законодавчих ініціатив.

"Демонополізація спиртової галузі, озвучена Міністром економічного розвитку Тимофієм Милованова, – це єдина дієва і перспективна стратегія для галузі. "Укрспирту" необхідні стратегічні інвестори, які принесуть капітал і нові технології. Це буде можливим лише у разі демонополізації державних підприємств і створення конкурентного середовища в галузі. Який би опір не чинили опоненти цієї стратегії, як би не залякували, ринок все ж буде відкритий для нових інвестицій.

Сьогодні дуже легко розпізнати корупціонера: кожен, хто репетує, що "всю галузь поріжуть на металобрухт, а працівників підприємств викинуть на вулицю", і є тим корупціонером, який боїться втратити свій кримінальний прибуток. У результаті демонополізації, в галузь прийдуть стратегічні інвестори, котрі реконструюють морально застарілі та відпрацьовані основні засоби виробництва.

Будуть створені нові робочі місця, а державна казна отримає податки від акцизних зборів, – заявив в.о. Директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.