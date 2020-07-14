Нардепы поддержали в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения в статью "О государственной службе". Касается он полномочий директора ГБР.

За соответствующее решение отдали свои голоса 246 народных избранников, сообщает 24 канал.

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В то же время депутаты отказались поддерживать сокращение сроков предоставления альтернативных законопроектов и подготовки ко второму чтению.

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Фактически директора ГБР наделят правом решать вопрос о дальнейшей карьерной судьбе государственных служащих в бюро.

Целями и задачами проекта закона является законодательное закрепление полномочий руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский назвал законопроект техническим.

Небольшой технический законопроект предусматривает отнесение руководителя ГБР к руководителю государственной службы. Техничность этого законопроекта заключается в том, что сегодня директор ГБР отнесен к лицам рядового и начальствующего состава, так как директор НАБУ,

– объяснил он.

Монастырский подчеркнул, что законопроект нужен для того, чтобы нормализовать назначение лиц, которые занимают должности государственной службы в ГБР.