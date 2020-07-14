Директора ГБР наделят правом управлять госслужащими в бюро: что это значит
Нардепы поддержали в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения в статью "О государственной службе". Касается он полномочий директора ГБР.
За соответствующее решение отдали свои голоса 246 народных избранников, сообщает 24 канал.
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В то же время депутаты отказались поддерживать сокращение сроков предоставления альтернативных законопроектов и подготовки ко второму чтению.
Какие изменения предусматривает законопроект №3489
- Фактически директора ГБР наделят правом решать вопрос о дальнейшей карьерной судьбе государственных служащих в бюро.
- Целями и задачами проекта закона является законодательное закрепление полномочий руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский назвал законопроект техническим.
Небольшой технический законопроект предусматривает отнесение руководителя ГБР к руководителю государственной службы. Техничность этого законопроекта заключается в том, что сегодня директор ГБР отнесен к лицам рядового и начальствующего состава, так как директор НАБУ,
– объяснил он.
Монастырский подчеркнул, что законопроект нужен для того, чтобы нормализовать назначение лиц, которые занимают должности государственной службы в ГБР.