Нардепи підтримали у першому читанні проєкт закону, який передбачає зміни до статті "Про державну службу". Стосується він повноважень директора ДБР.

За відповідне рішення віддали свої голоси 246 народних обранців, повідомляє 24 канал.

Важливо Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

Водночас депутати відмовилися підтримувати скорочення термінів надання альтернативних законопроєктів та підготовки до другого читання.

Які зміни передбачає законопроект №3489

Фактично директора ДБР наділять правом вирішувати питання щодо подальшої кар'єрної долі державних службовців в бюро.

Цілями та завданнями проєкту закону є законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за ДБР та директорами територіальних управлінь ДБР.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський назвав законопроєкт технічним.

Невеликий технічний законопроєкт передбачає віднесення керівника ДБР до керівника державної служби. Технічність цього законопроєкту полягає в тому, що на сьогодні директор ДБР віднесений до осіб рядового та начальницького складу, так як директора НАБУ,

– пояснив він.

Монастирський наголосив, що законопроєкт потрібний для того, щоб нормалізувати призначення осіб, які займають посади державної служби у ДБР.