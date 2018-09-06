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Директора Государственного бюро расследований пытаются уволить через суд

Новая тема 6 Читати новину українською

Скандал в Государственном бюро расследований. Директора ведомства Романа Трубу пытаются уволить через суд.

Мол,несмотря на прохождение всех конкурсных отборов, он так и не победил, поэтому назначение его на должность – незаконное. С таким иском к служителям Фемиды обратился депутат от БПП Юрий Македон. Сам Труба уверяет, суд – очередная попытка затянуть процесс создания антикоррупционного органа.

Сегодня состоялось подготовительное заседание, был объявлен перерыв в связи с неявкой ответчика по делу. Их позиция, наверное, будет высказана в будущем. На данный момент она неизвестна,
– рассказал адвокат Василий Медвидь.

Недавно Роман Труба отказался утвердить 27 кандидатов на руководящие должности бюро, отобранных внешней комиссией. Несмотря на это, их снова же выдвинули на утверждение. Директор ведомства уверяет, что, несмотря на давление, он будет оставаться независимым и уже осенью запустит полноценную работу бюро.

"Наша позиция заключается в том, что мы возражаем против исковых условий, они безосновательны, поскольку действия конкурсной комиссии проведены по регламенту и закону Украины "О Государственном бюро расследований". Считаем этот иск безосновательным", – сказал адвокат Василий Медвидь.

Следующее заседание состоится 25-го сентября.

Напомним, закон о создании Государственного бюро расследований был принят в 2015 году. Сейчас же происходит отбор кандидатов в центральный аппарат. Это ведомство должно расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Теги: САП НАБУ Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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