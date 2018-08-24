Дискриминация мужчин в Бельгии карается штрафом: пострадал магазин одежды

В Бельгии владельцев магазина одежды обязали выплатить мужчине более 13 тысячи евро компенсации за дискриминацию на гендерной почве. Ведь мужчину не приняли на работу только потому, что искали на эту должность женщину.

Об этом сообщил BBC.

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В бельгийском городе Лувене, неподалеку от Брюсселя, возник инцидент на почве дискриминации по гендерным признакам. Мужчина пожаловался в Институт Бельгии по вопросам гендерного равенства, а уже тот, в свою очередь, выиграл дело в трибунале по вопросам труда.

Суть дела заключается в том, что мужчина пытался устроиться в магазин на должность менеджера, однако в магазине отказали. "На должность нужна женщина", – таков был ответ работодателя. Доказательства дискриминации были обнаружены в электронном письме, отправленном мужчине. 13 тысяч 290 евро – примерно шестимесячная зарплата на указанной должности.

Суд также сообщил журналистам, что магазин обязали уплатить еще одну компенсацию – один евро Институту гендерного равенства.

Напомним, ранее в интернете опубликовали короткометражный комедийный фильм "Leading Lady Parts", который рассказывает о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии.