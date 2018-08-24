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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Дискримінація чоловіків у Бельгії карається штрафом: постраждав магазин одягу

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Дискримінація чоловіків у Бельгії карається штрафом
Дискримінація чоловіків у Бельгії карається штрафом / Фото з відкритих джерел

У Бельгії власників магазину одягу зобов'язали виплатити чоловіку понад 13 тисяч євро компенсації за дискримінацію на гендерному ґрунті. Адже чоловіка не прийняли на роботу тільки через те, що шукали на цю посаду жінку.

Про це повідомило BBC.

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У бельгійському місті Лувене, неподалік Брюсселя, виник інцидент на ґрунті дискримінації за гендерними ознаками. Чоловік поскаржився в Інститут Бельгії з питань гендерної рівності, а вже той, у свою чергу, виграв справу у трибуналі з питань праці.

Суть справи полягає у тому, що чоловік намагався влаштуватись у магазин на посаду менеджера, однак у магазині відмовили. "На посаду потрібна жінка", – такою була відповідь роботодавця. Докази дискримінації були виявлені в електронному листі, відправленому чоловікові. 13 тисяч 290 євро – приблизно шестимісячна зарплатня на зазначеній посаді.

Суд також повідомив журналістам, що магазин зобов'язали сплатити ще одну компенсацію – один євро Інституту гендерної рівності. 

Нагадаємо, раніше у інтернеті опублікували короткометражний комедійний фільм "Leading Lady Parts", який розповідає про гендерну і расову нерівність в кіноіндустрії.

Теги: Бельгія Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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