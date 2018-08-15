16:45
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трансгендер може вперше в історії США посісти пост губернатора

201 Читать новость на русском
Трансгендер може вперше в історії США посісти пост губернатора
Трансгендер може вперше в історії США посісти пост губернатора / Фото з відкритих джерел

Жінка-трансгендер вирішила балотуватися на посаду губернатора штату Вермонт у США. Крістін Голлквіст представляє "Демократичну партію" і може стати першим в історії губернатором-трансгендером у системі американської влади.

Про це повідомило BBC News Україна.

Читайте також: У США на пост губернатора балотується 14-річний юнак

Вибори відбудуться у листопаді 2018 року. Крістін змогла випередити на праймеріз "Демократичної партії" трьох кандидатів, зокрема і 14-річного підлітка. Її підтримали 46% виборців.

Сьогодні ввечері ми стали творцями історії. Я дуже пишаюся, що представляю демократів. Я всім розповідаю, що вибори – це не найскладніше, через що мені доводилося пройти. Проти зміни статі все інше видається доволі легким,
– сказала пані Голлквіст. 

До зміни статі Крістін мала ім'я Девід. 

США
Крістін Голлквіст

До слова, у пані Голлквіст, за оцінками експертів, доволі чітка програма, головними пунктами якої є розширення у Вермонті доступ до інтернету та запровадження екологічної енергетичної політики. Пані Голлквіст також пояснила, що у політику пішла через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. За її словами, через політику Трампа "доводилось проливати чимало сліз".

Читайте також: Втручання у гени людини схвалили у США

У разі перемоги Крістін Голлквіст не буде єдиним чиновником-трансгендером у США. 2017 року журналістка Даніка Роєм потрапила до законодавчих зборів штату у Вірджинії, а Джесс Гербст обіймає посаду мера міста Нью-Гоуп у Техасі. Втім, серед губернаторів може стати першою.

Теги: Новини політики Новини США Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підготувати дитину до дитячого садка: поради психолога
сьогодні, 16:04 Як підготувати дитину до дитячого садка: поради психолога
Олександр Бевза
Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
сьогодні, 15:00 Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сьогодні, 14:07 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
сьогодні, 13:38 Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сьогодні, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Немає більше Митного союзу, — Нємцов
 25 листопада 2014 , 13:23
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук