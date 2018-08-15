Трансгендер може вперше в історії США посісти пост губернатора

Жінка-трансгендер вирішила балотуватися на посаду губернатора штату Вермонт у США. Крістін Голлквіст представляє "Демократичну партію" і може стати першим в історії губернатором-трансгендером у системі американської влади.

Про це повідомило BBC News Україна.

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Вибори відбудуться у листопаді 2018 року. Крістін змогла випередити на праймеріз "Демократичної партії" трьох кандидатів, зокрема і 14-річного підлітка. Її підтримали 46% виборців.

Сьогодні ввечері ми стали творцями історії. Я дуже пишаюся, що представляю демократів. Я всім розповідаю, що вибори – це не найскладніше, через що мені доводилося пройти. Проти зміни статі все інше видається доволі легким,

– сказала пані Голлквіст.

До зміни статі Крістін мала ім'я Девід.



Крістін Голлквіст

До слова, у пані Голлквіст, за оцінками експертів, доволі чітка програма, головними пунктами якої є розширення у Вермонті доступ до інтернету та запровадження екологічної енергетичної політики. Пані Голлквіст також пояснила, що у політику пішла через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. За її словами, через політику Трампа "доводилось проливати чимало сліз".

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У разі перемоги Крістін Голлквіст не буде єдиним чиновником-трансгендером у США. 2017 року журналістка Даніка Роєм потрапила до законодавчих зборів штату у Вірджинії, а Джесс Гербст обіймає посаду мера міста Нью-Гоуп у Техасі. Втім, серед губернаторів може стати першою.