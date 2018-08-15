У США на пост губернатора балотується 14-річний юнак

У Вермонті на пост губернатора штату балотується 14-річний кандидат Етан Зоннеборн. Хлопчина покине навчання у школі в разі своєї перемоги.

Про це інформує CNN.

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Зазначається, що Вермонт та Канзас – два єдині штати у США, де немає вікового цензу для кандидатів на пост губернатора.

Багато політиків думають не про виборців, а про корпорації та лобістів. Я вважаю, що молоде покоління здатне краще керувати штатом. Люди повинні бути впевнені, що про них піклуються,

– зазначає 14-річний юнак.

Зонненборн заявляє, що хоче полегшити життя своїх виборців. Додамо, що на виборах він змагатиметься із 4 кандидатами від демократів.

У разі перемоги хлопчик збирається покинути навчання у школі. Якщо ж програє, то завершить на цьому політичну кар'єру.

14-річний Етан Зонненборн бореться за крісло губернатора Вермонту: