В США на пост губернатора баллотируется 14-летний юноша

В Вермонте на пост губернатора штата баллотируется 14-летний кандидат Этан Зоннеборн. Паренек покинет обучения в школе в случае своей победы.

Об этом информирует CNN.

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Отмечается, что Вермонт и Канзас – два единственных штата в США, где нет возрастного ценза для кандидатов на пост губернатора.

Многие политики думают не об избирателях, а о корпорации и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверены, что о них заботятся,

– говорит 14-летний юноша.

Зонненборн заявляет, что хочет облегчить жизнь своих избирателей. Добавим, что на выборах он будет соревноваться с 4 кандидатами от демократов.

В случае победы мальчик собирается бросить учебу в школе. Если же проиграет, то завершит на этом политическую карьеру.

14-летний Этан Зонненборн борется за кресло губернатора Вермонта: