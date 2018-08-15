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Для чего США нужны космические войска: глава Пентагона дал объяснения

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Мэттис объяснил, почему в США создадут космические войска
Мэттис объяснил, почему в США создадут космические войска / Фото из открытых источников

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщал 24 канал, вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск как шестого рода войск завершится к 2020 году.

Глава Пентагона при этом отметил, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, но спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому их нужно оборонять.

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Мэттис также рассказал, что в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил свой метеорологический спутник, что, по мнению министра обороны США, было сделано, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе. С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе и Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе,
– пояснил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США не могут игнорировать потенциальные угрозы для своих спутников.

"Мы ничего не решаем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. И если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не  будем смотреть равнодушно на это", – заявил Мэттис.

Напомним, в июне создать космические войска США поручил президент страны Дональд Трамп. Он считает, что такие войска будут отдельным, однако равноправным видом в составе вооруженных сил страны.

Теги: Китай Новости России Пентагон Новости США Космос Новости политики
Источник: 24 Канал
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