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Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса, – разведка Пентагона

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Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса, - разведка Пентагона
Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса, - разведка Пентагона / 24 канал

Россия и Китай разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава разведывательного управления Минобороны США Агентства по разведке, генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает "Голос Америки".

Разведка Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.

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Эшли уточнил, что страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". По словам американского генерал-лейтенанта, такая возможность появится в ближайшем будущем.

Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт, могут быть использованы против космических объектов противника,
– говорится в опубликованном ранее отчете Службы управления разведки.

К слову, в ответ на угрозы со стороны России и Китая в США запланировали создание маломощных тактических ядерных боезарядов W76-2. Минобороны США уже определилось с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и начало планирование ее разработки.

Теги: Космос Новости США Новости России Оружие Китай Пентагон
Источник: 24 Канал
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