В США анонсировали создание космических войск
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск как шестого рода войск завершится к 2020 году.
Об этом сообщает The Associated Press.
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По словам Пенса, Америка должна занять господствующее положение в космосе на фоне угроз со стороны Китая и России.
"Космос, который когда-то был миролюбивым и безконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный", – отметил он.
Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.
"Космические войска будут созданы с нуля ... Это важный шаг к созданию космических сил как шестого вида наших вооруженных сил", – сказал Пенс.
Источник: 24 Канал
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