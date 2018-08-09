В США анонсировали создание космических войск

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск как шестого рода войск завершится к 2020 году.

Об этом сообщает The Associated Press.

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По словам Пенса, Америка должна занять господствующее положение в космосе на фоне угроз со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и безконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный", – отметил он.

Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

"Космические войска будут созданы с нуля ... Это важный шаг к созданию космических сил как шестого вида наших вооруженных сил", – сказал Пенс.