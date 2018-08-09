У США анонсували створення космічних військ
Віце-президент США Майк Пенс заявив, що формування космічних військ як шостого роду військ завершиться до 2020 року.
Про це повідомляє The Associated Press.
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За словами Пенса, Америка повинна зайняти панівне становище в космосі на тлі загроз з боку Китаю і Росії.
"Космос, який колись був миролюбним і безконкурентним, зараз багатолюдний і змагальний", – зазначив він.
Пенс повідомив, що Пентагон пізніше оприлюднить деталі першого етапу реалізації плану зі створення космічних сил.
"Космічні війська не будуть створені з нуля ... Це важливий крок до створення космічних сил як шостого виду наших збройних сил", – сказав Пенс.
Джерело: 24 Канал
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