Як Кремль відреагував на санкції США: коментар МЗС

Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло "дзеркально" відповісти на нові американські санкції, запроваджені через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.

Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Вона заявила, що наразі немає жодних доказів причетності російського уряду або спецслужб до отруєння Скрипаля та його доньки.

"Нажаль ми повинні діяти адекватно. Це можна назвати дзеркально, симетрично, як завгодно", – зазначила Захарова.

Речниця також процитувала посольство Росії в США, назвавши нові американські санкції "драконівськими".

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики https://t.co/Nl4UZcZpDd — МИД России (@MID_RF) 9 серпня 2018 р.

Нагадаємо, напередодні у США повідомили про запровадження нових санкції проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Антиросійські обмеження планують запровадити у два етапи: перший етап передбачає обмеження експорту і фінансування, а другий етап санкцій запланований через три місяці. Вони набудуть чинності, якщо Росія не наведе "надійних свідчень" того, що надалі не буде використовувати хімічну зброю.