Как Кремль отреагировал на санкции США: комментарий МИД

Министерство иностранных дел России пообещало "зеркально" ответить на новые американские санкции, введенные из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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Она заявила, что пока нет никаких доказательств причастности российского правительства или спецслужб к отравлению Скрипаля и его дочери.

"К сожалению, мы должны действовать адекватно. Это можно назвать зеркально, симметрично, как угодно", – отметила Захарова.

Пресс-секретарь также процитировала посольство России в США, назвав новые американские санкции "драконовскими".