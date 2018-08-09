Как Кремль отреагировал на санкции США: комментарий МИД
Министерство иностранных дел России пообещало "зеркально" ответить на новые американские санкции, введенные из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
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Она заявила, что пока нет никаких доказательств причастности российского правительства или спецслужб к отравлению Скрипаля и его дочери.
"К сожалению, мы должны действовать адекватно. Это можно назвать зеркально, симметрично, как угодно", – отметила Захарова.
Пресс-секретарь также процитировала посольство России в США, назвав новые американские санкции "драконовскими".
Источник: 24 Канал
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