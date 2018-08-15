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Трансгендер может впервые в истории США занять пост губернатора

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Трансгендер может впервые в истории США занять пост губернатора
Трансгендер может впервые в истории США занять пост губернатора / Фото из открытых источников

Женщина-трансгендер решила баллотироваться на пост губернатора штата Вермонт в США. Кристин Голлквист представляет "Демократическую партию" и может стать первым в истории губернатором-трансгендером в системе американской власти.

Об этом сообщил BBC News Украина.

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Выборы состоятся в ноябре 2018 года. Кристин смогла опередить на праймериз "Демократической партии" трех кандидатов, в том числе 14-летнего подростка. Ее поддержали 46% избирателей.

Сегодня вечером мы стали творцами истории. Я очень горжусь, что представляю демократов. Я всем рассказываю, что выборы –  это не самое сложное, через что мне приходилось пройти. Против изменения пола все остальное кажется довольно легким,
–  сказала Голлквист.

До смены пола Кристин носила имя Дэвид.

США

Кристин Голлквист

К слову, у госпожи Голлквист, по оценкам экспертов, довольно четкая программа, главными пунктами которой является расширение в Вермонте доступа к интернету и внедрение экологической энергетической политики. Госпожа Голлквист также пояснила, что в политику пошла из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. По ее словам, из-за политики Трампа "приходилось проливать немало слез".

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В случае победы Кристин Голлквист не будет единой чиновником-трансгендером в США. В 2017 году журналистка Даника Роем попала на законодательное собрание штата в Вирджинии, а Джесс Хербст занимает должность мэра города Нью-Хоуп в Техасе. Впрочем, среди губернаторов может стать первой.

Теги: Новости политики Новости США Выборы в США
Источник: 24 Канал
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