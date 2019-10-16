Дискриминация по возрасту при трудоустройстве: мифы, причины и защита

В Украине есть множество вакансий, но некоторые месяцами ищут работу. Одна из причин – дискриминация, в частности по внешности, полу, статусу, ориентации или возрасту. Как же молодым получить опыт без работы и что делать уже старшим людям с большим стажем – читайте в материале 24 канала.

На сайтах по поиску работы можно часто встретить такие объявления: "Ищем работника от 20 до 40 лет" или "преимущество для работы на стороне женщин от 23 до 43 лет". И хотя там есть тысячи вакансий, однако работодатели часто отсеивают претендентов требованием определенного возраста, нарушая закон.

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Так, врач-косметолог Диана имеет около 20-ти лет опыта в медицинской косметологии, однако, говорит – после 45-ти найти новую работу стало сложно.

Если раньше с удовольствием до 35-40 лет нам сами предлагали вступить в какие-то ассоциации врачей-косметологов, то сейчас, как бы ты ни выглядел, нам отказывают,

– ответила женщина.

Стереотип "45-ти лет"

Социология утверждает, что в обществе традиционно сложился стереотип, что люди за 45 – медленнее учатся и болеют больше. У молодежи другая проблема: нехватка опыта и пренебрежительное отношение к ним коллег по работе, мол, их мнение можно не учитывать. Но если возникает вопрос трудоустройства - молодым специалистам здесь легче, считают социологи.



Эксперты считают, что молодые люди будут делать все быстрее

Эксперт по рынку труда рассказывает, что проблема эйджизма (дискриминации по возрасту, – 24 канал) обострилась в Украине в начале 90-х годов. Мол, именно тогда в постсоветскую страну зашли иностранные компании. Было легче нанять и научить на свой лад молодых и зеленых.

Почему работодатели предпочитают молодых? Работодатели думают, что если работнику 20-25 лет, он будет отдаваться делу максимально. Молодые люди – более послушные исполнители и при этом менее способны защищать свои права, к тому же они более мобильны и быстрее приспосабливаются к изменениям. В конце концов, им можно меньше платить, потому что они еще не успели составить себе адекватную цену.

Что делать старшим людям с опытом работы?

"Сейчас мы видим, что людей старшего возраста начинают привлекать к работе чаще, однако общая проблема эйджизма пока не решена и она не разрешится в ближайшие дни, месяцы и даже годы", – считает основатель рекрутингового агентства BORSCH Сергей Марченко.



Старшие люди должны отстаивать свои права на собеседовании

По исследованиям специализированных изданий, с возрастной дискриминацией сталкивается почти 80% кандидатов. Но идти в суд никто не спешит, хотя по законодательству Украины – это нарушение.

Такие случаи трудно вспомнить и адвокату-практику. Ведь пока закон Украины больше играет на руку работодателям. Чтобы обратиться в суд по причине эйджизма - нужно иметь доказательства. Сейчас законодательство не обязывает работодателя объяснять причину отказа. Соответственно и доказательств – нет.

Если, конечно, работодатель будет настолько глуп, что напишет, что не берет вас из-за возраста, тогда возникнут хорошие основания для того, чтобы обратиться в суд и выиграть дело. Но, как правило, работодатели достаточно мудры для того, чтобы не писать отказ "мы не берем тебя из-за возраста",

– ответил адвокат Михаил Ильяшев.

Несмотря на печальную нынешнюю практику, и юристы, и рекрутеры советуют отстаивать свои права. Начиная еще с собеседования. А в случае отказа – требовать четких объяснений. И главное, следует помнить – искоренять проявления эйджизма следует как на работе, так и в повседневном общении. И начинать стоит с себя.