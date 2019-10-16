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      Дискримінація за віком під час працевлаштування: міфи, причини та захист

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      В Україні є безліч вакансій, але дехто місяцями шукає роботу. Одна з причин – дискримінація, зокрема за зовнішністю, статтю, статусом, орієнтацією чи віком. Як же молодим здобути досвід без роботи і що робити вже старшим людям із великим стажем – читайте у матеріалі 24 каналу.

      На сайтах з пошуку роботи можна часто зустріти такі оголошення: "Шукаємо працівника від 20 до 40 років" або "перевага для роботи на боці жінок від 23 до 43 років". І хоч там є тисячі вакансій, втім працедавці часто-густо зарубують претендентів вимогою певного віку, порушуючи закон.

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      Так, лікарка-косметолог Діана має близько 20-ти років досвіду в медичній косметології, проте, каже – після 45-ти знайти нову роботу стало складно.

      Якщо раніше із задоволенням до 35-40 років нам самі пропонували вступити в якісь асоціації лікарів-косметологів, то зараз, як би ти не виглядав, нам відмовляють,
      – відповіла жінка.

      Стереотип "45-ти років"

      Соціологія стверджує, що у суспільстві традиційно склався стереотип, що люди за 45 – повільніше вчаться та й хворіють більше. У молоді ж інша проблема: нестача досвіду та зневажливе ставлення до них колег по роботі, мовляв, на їхню думку можна не зважати. Але якщо постає питання саме працевлаштування – молодим спеціалістам тут легше, вважають соціологи.


      Експерти вважають, що молоді люди будуть робити все швидше

      Експерт із ринку праці розповідає, що проблема ейджизму (дискримінації за віком, – 24 канал) загострилась в Україні на початку 90-х років. Мовляв, саме тоді до пострадянської країни зайшли іноземні компанії. Було легше найняти і навчити на свій лад молодих і зелених.

      Чом​у роботодавці надають перевагу молодим? Роботодавці думають, що якщо працівнику 20-25 років, він буде віддаватись справі максимально. Молоді люди – слухняніші виконавці і при цьому менш здатні захищати свої права, до того ж вони більш мобільні і швидше пристосовуються до змін. Зрештою, їм можна менше платити, бо вони ще не встигли скласти собі адекватну ціну. 

      Що робити старшим людям з досвідом роботи?

      "Зараз ми бачимо, що людей старшого віку починають залучати до роботи частіше, проте загальна проблема ейджизму наразі не вирішена і вона не вирішиться у найближчі дні, місяці і навіть роки", – вважає засновник рекрутингової агенції BORSCH Сергій Марченко.

      Старші люди повинні відстоювати свох права на співбесіді
      Старші люди повинні відстоювати свох права на співбесіді

      За дослідженнями фахових видань, з віковою дискримінацією стикається майже 80% кандидатів. Але йти до суду ніхто не поспішає, хоча за законодавством України – це порушення.

      Такі випадки важко згадати й адвокату-практику. Адже поки що закон України більше грає на руку працедавцям. Аби звернутися до суду через ейджизм – треба мати докази. Нині законодавство не зобов'язує роботодавця пояснювати причину відмови. Відповідно і доказів – немає.

      Якщо, звісно, роботодавець буде настільки дурний, що напише, що не бере вас через вік, тоді виникнуть гарні підстави для того, щоб звернутися в суд і виграти справу. Але, як правило, роботодавці досить мудрі для того, щоб не писати відмову з "ми не беремо тебе через вік",
      – відповів адвокат Михайло Ілляшев.

      Незважаючи на сумну нинішню практику, і юристи, і рекрутери радять відстоювати свої права. Починаючи ще зі співбесіди. А в разі відмови – вимагати чітких пояснень. Та головне, слід пам'ятати – викорінювати прояви ейджизму слід як на роботі, так і в повсякденному спілкуванні. І починати варто із себе.

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      сьогодні
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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Робота Законодавство
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