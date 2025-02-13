Как отмечает 24 Канал, посмотреть полный разговор президента Киевстар Александра Комарова с Даниилом Гетманцевым можно по ссылке.

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Народный депутат считает, что высокий процент теневой экономики в Украине обусловлен тем, что очень длительное время существовал негласный договор, когда государство терпело уклонение от налогов, а общество закрывало глаза на коррупцию.

Тень – это не просто уклонение от уплаты налогов и работа вне правового поля, это еще и пищевая база коррупции. Не может развиваться экономика, где ты должен изучить практику уклонения от налогообложения. Неправильно, когда успешным является более хитрый, а не умный, или тот, кто больше работает. Это ошибочная модель. С ней нельзя мириться, тем более во время большой войны,

– отметил Гетманцев.

"Когда началась полномасштабная война, то возникает вопрос, почему ты не платишь налоги армии, которая защищает твою жизнь? То есть акценты моментально и кардинально изменились. Поэтому постепенно и очень сложно, но происходит все же отход от того ложного общественного договора", – сказал Гетманцев.

Народный депутат убежден, что других вариантов, кроме победы над тенью и коррупцией, не существует. Что Украина или станет частью европейской цивилизации, или вообще прекратит существование.

Это не вопрос дискуссии, это вопрос нашего выживания. Если у нас хватит ума не поддаваться на фейсбучные истерики малограмотных псевдоэкспертов и коррупционеров, которые их финансируют, то все будет хорошо. А если мы будем сейчас серьезно обсуждать, должен ли я платить налоги на армию, то, думаю, такая дискуссия очень плохо закончится,

– подчеркнул Гетманцев.

Наиболее прозрачными отраслями в Украине депутат назвал телеком в части мобильной связи и банковский сектор. Наиболее теневыми – торговлю, ведь она завязана на контрабанде, и группу подакцизных товаров.

"Из-за продажи контрабандных товаров без документов украинские производители должны подстраиваться под правила, которые им навязывают контрабандисты. Это самая большая проблема. По группе подакцизных товаров имеем мощный прогресс. Прежде всего многое сделали за три последних года, чтобы вывести из тени алкоголь. Представьте себе, в Украине с 2021 по 2024 год производство спирта увеличилось втрое. При том, что потребительский рынок сократился. Очевидно, что спирт просто начал литься в белую. Есть определенный прогресс по табаку, если налоговая и БЭБ сработают, то можно будет дожать тень и в этой области", – отметил Гетманцев.

Также глава парламентского комитета объяснил, что налоги – это не только о деньгах для бюджета, для армии, но и о равных условиях осуществления бизнеса. Ведь если в одной юрисдикции можно платить или не платить налоги, то добросовестный бизнесмен становится неконкурентоспособным.

Я очень благодарен украинскому белому бизнесу за тренд, начатый в 2024 году, когда крупные компании начали публично требовать от государства провести детенизацию экономики. Собственно, это политика, которую я исповедую еще с 2019 года,

– подытожил Даниил Гетманцев.

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