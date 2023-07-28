Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он не исключает, что за провокацией на Чемпионате Мира по фехтованию могли стоять русские спецслужбы.

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Почему Харлан не подала руку россиянке

Инцидент с дисквалификацией Ольги Харлан открыл глаза всему миру на проблемы в профессиональном спорте. Там много коррупции, бюрократии и жажды привлечь финансирование, несмотря на его происхождение.

"Уверен, что каждый сознательный украинец сегодня должен поблагодарить Ольгу Харлан, которая сделала все правильно", – отметил политолог.

Кроме того, как свидетельствует Жан Беленюк, перед соревнованием Харлан предупредила Международную федерацию фехтования, что не пожмет руку россиянке. Организационный комитет соревнования знал, что эта ситуация возникнет, но после долгого спора все же дисквалифицировал украинскую саблистку.

Комментируя эту провокацию, Владимир Гутцайт привел в пример соревнования между Израилем и арабскими странами, где спортсмены также не жмут друг другу руки.

"Когда саблисты этих стран пересекаются между собой, вместо рукопожатий они просто касаются саблями. И Харлан, кстати, делала то же самое, выполняя договоренности с организаторами", – подчеркнул Буряченко.

Алексей Буряченко о российской провокации в фехтовании: смотрите видео

Россия применила ИПСО

Учитывая нападение России на Украину, отказ от рукопожатия с оккупантами нельзя считать жестом неуважения.

"Русская саблистка сознательно пошла на провокацию. Она, зная, что наша саблистка не будет с ней ручаться, умышленно подошла и долго держала протянутую руку", – заверил политолог.

По его мнению, своими действиями российская фехтовальщица "делала картинку" для пропагандистских СМИ, пытаясь дискредитировать Харлан на весь мир. Сразу после инцидента в сети появилось множество соответствующих фото.

"Против Ольги Харлан и всей Украины применили классическое ИПСО. Как видим, Россия прибегает к информационным спецоперациям даже в спорте", – убежден Буряченко.

Инцидент с дисквалификацией Харлан: хронология событий